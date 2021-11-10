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Son dakika haber: SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL; ATATÜRK'ÜN EMANETİ GENÇLERİ TANIMALARI GEREKİYOR - Son Dakika

Son dakika haber: SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL; ATATÜRK'ÜN EMANETİ GENÇLERİ TANIMALARI GEREKİYOR

10.11.2021 15:28

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yılında Yunanistan'ın Selanik kentinde, dünyaya geldiği evde törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yılında Yunanistan'ın Selanik kentinde, dünyaya geldiği evde törenle anıldı. Programa katılan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Topraklarımız üzerinde hesap yapanların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti gençleri tanıması gerekiyor. Karşısındaki millet köklü tarihi olan bir millet dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yılında Selanik'te dünyaya geldiği evde düzenlenen törenle anıldı. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun düzenlediği anma törenine Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de beraberinde kalabalık bir grupla katıldı. Her yıl Ata'yı anmak için Selanik'teki evine geldiklerini belirten Yüksel, ziyaretlerinde bölgede yaşayan soydaşları da ziyaret ettiklerini söyleyerek, Her yıl 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu bu güzel evdeki o maneviyatı hissediyoruz. Bir yandan da soydaşlarımızla birlikte oluyoruz. Gelirken Gümülcine, İskeçe'ye uğradık. Buradan da Makedonya Manastır'a geçeceğiz. Tam anlamıyla birlikte olmaya çalışıyoruz. Bağlarımızı sıkılaştırmaya çalışıyoruz, hem de onların yalnız olmadığını ve yalnız kalmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Bugün burada Ata'mızı andık. Mekanı cennet olsun, onu ve bütün silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Bu topraklarda çok uzun, yaklaşık 500 yıllık bir hakimiyeti olan milletin ferdiyiz biz. Aslında dünya barışı dediğiniz şey zor bir şey değil. Belli başlı bazı şeyleri aşmamız gerekiyor. Özellikle bizim topraklarımız üzerinde hesap yapanların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti gençleri biraz tanıması gerekiyor. Karşısındaki millet köklü tarihi olan bir millet. Herkese pabuç bırakacak bir millet değil. Dolayısıyla hesap yapanların hesaplarını bir kenara bırakıp artık masa başında oturma zamanı olduğunu anlamaları gerekiyor. Dünya barışı ancak bu şekilde olabilir diye konuştu.

'DÜNYA BARIŞININ EN ÖNEMLİ KARAKTERLERİNDEN'

Atatürk'ün dünya barışındaki önemini ifade eden Yüksel, Bu konuda da Gazi Mustafa Kemal, bence dünya barışının en önemli karakterlerinden biri. O yoklukta Türk milletini nasıl bir araya getirmiş, o koca Türk milleti koca koca dünya ülkelerine yedi düvele meydan okumuş İş nerelere kadar gelmiş, masada nasıl oturulmuş, bunların hepsinin yakın tarihinin incelenmesi lazım. Özü şu, ben özellikle hemşehrilerime seslenmek istiyorum. Buradaki soydaşlarımızı yalnız bırakmayalım, pazar günü üstelik Bulgaristan'da seçim var, bütün soydaşlarımızı çifte vatandaşlarımızı sandığa gitmeye davet ediyorum. Oradaki soydaşlarımızın hakkının en iyi şekilde savunabilir güçlü bir meclis yapısı olsun istiyorum. Biraz birlik olalım ne olur dedi.

Son dakika haber: SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL; ATATÜRK'ÜN EMANETİ GENÇLERİ TANIMALARI GEREKİYOR
Son dakika haber: SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL; ATATÜRK'ÜN EMANETİ GENÇLERİ TANIMALARI GEREKİYOR
Son dakika haber: SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL; ATATÜRK'ÜN EMANETİ GENÇLERİ TANIMALARI GEREKİYOR
Son dakika haber: SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL; ATATÜRK'ÜN EMANETİ GENÇLERİ TANIMALARI GEREKİYOR
Son dakika haber: SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL; ATATÜRK'ÜN EMANETİ GENÇLERİ TANIMALARI GEREKİYOR
Son dakika haber: SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL; ATATÜRK'ÜN EMANETİ GENÇLERİ TANIMALARI GEREKİYOR
Son dakika haber: SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL; ATATÜRK'ÜN EMANETİ GENÇLERİ TANIMALARI GEREKİYOR
Son dakika haber: SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL; ATATÜRK'ÜN EMANETİ GENÇLERİ TANIMALARI GEREKİYOR
Son dakika haber: SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL; ATATÜRK'ÜN EMANETİ GENÇLERİ TANIMALARI GEREKİYOR
Son dakika haber: SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL; ATATÜRK'ÜN EMANETİ GENÇLERİ TANIMALARI GEREKİYOR

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan, Selanik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL; ATATÜRK'ÜN EMANETİ GENÇLERİ TANIMALARI GEREKİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL; ATATÜRK'ÜN EMANETİ GENÇLERİ TANIMALARI GEREKİYOR - Son Dakika
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