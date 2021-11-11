Atatürk sevdiği şarkılarla Çeşme'de anıldı - Son Dakika

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83'üncü yılı Çeşme'de düzenlenen bir dizi etkinlikte anıldı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Heykeli önüne çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı söylendi. Aya Haralambos Kilisesi'nde Korcan Karar'ın "Anıtkabir", Salim Başyiğit'in "Atatürk Portreleri" konulu resim sergisi gerçekleştirildi. Korcan Karar'ın eşsiz sunumuyla anlatılan Atatürk'ün hayatı müzikli dinleti eşliğinde seyircilerin beğenisini kazandı.

Ayakta alkışlandı

Devlet Opera Sanatçısı Zafer Erdaş, Cumhuriyet Oda Orkestrası eşliğinde Atatürk'ün sevdiği şiirleri ve eserleri seslendirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, izleyenler duygusal anlar yaşadı. Salonu dolduran vatandaşlar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı okudu. Büyük beğeni kazanan dinleti ve gösteriler uzun süre ayakta alkışlandı.

"Mustafa Kemal'in yolundan ayrılmayacağız"

Anma programında konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran "Cumhuriyetin yıkılmaz kalesi Çeşmemizin, Atatürk sevdalısı Kemalist neferleri, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83. Yıldönümünde saygı ve özlemle anıyoruz.

Bu sene de afişlerde, bilboardlarda vurguladığımız gibi Atatürk bizim için yaşıyor. Aklımızda, yüreğimizde, duygularımızda, gelecek hedeflerimizde, tüm benliğimizde yaşıyor. Dünya var olduğu sürece de yaşamaya devam edecek" dedi.

"Sonsuza kadar yaşayacak"

Oran, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyen Atatürk'e duyduğumuz sevgiyi damarlarımızdan söküp atamayacaksınız. Biz onun yolunda, gösterdiği hedefe yılmadan, yorulmadan yürümeye, eserlerinin ve devrimlerinin arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz. Eğer görmeyi bilirseniz Atatürk; bu topraklara atılan her tohumda, dikilen her fidanda, çiftçilerimizin nasırlı ellerinde, işçilerimizin alınterinde, kızlarımızın ışıl ışıl gözlerinde, delikanlılarımızın ateş gibi yüreklerinde, küçüklerimizin pırıl pırıl yüzlerinde yaşıyor. Sonsuza kadar yaşayacak."