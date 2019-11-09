Son Dakika Haberleri: Atatürk sevgisini 81 yıldır sakladığı gazetede yaşatıyor
Son Dakika Güncel Atatürk sevgisini 81 yıldır sakladığı gazetede yaşatıyor

Atatürk sevgisini 81 yıldır sakladığı gazetede yaşatıyor

7 saat önce

Çanakkale'de yaşayan 89 yaşındaki Cevat Yaltıraklı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat haberinin bulunduğu gazeteyi 81 yıldır özenle saklıyor.

Atatürk sevgisini 81 yıldır sakladığı gazetede yaşatıyor, System.String[]

Çanakkale'de yaşayan 89 yaşındaki Cevat Yaltıraklı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat haberinin bulunduğu gazeteyi 81 yıldır özenle saklıyor.

Atatürk'ün ölüm haberini aldığında henüz 8 yaşında olan Yaltıraklı, hem Ulu Önder'e duyduğu sevgiyi hem de o gün küçük bedenini saran acıyı, 10 Kasım 1938'te ikinci baskısını yapan gazetenin manşetten verdiği habere bakarak taze tutuyor.

Atatürk öldüğünde ilkokul 1. sınıf öğrencisi olan Yaltıraklı, 10 Kasım 1938'de yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Yaltıraklı, o yıllarda İstanbul'da yaşadıkları belirterek, "O gün okula giden ağabeyim öğle üzerine doğru çantası elinde, ağlaya ağlaya eve doğru geldi. Annemle biz pencereden onu görünce aşağıya indik. 'Ne oldu, dayak mı yedin, düştün mü?' diye sorduk. 'Hayır, Atatürk ölmüş de mektepler tatil oldu' dedi. Annem ve ben beynimizden vurulmuşa döndük." ifadelerini kullandı.

Ağabeyinin bu sözleri üzerine gazete bayisine gittiğini kaydeden Yaltıraklı, Atatürk'ün ölümü üzerine ikinci baskıyı yapan ve ölüm haberini duyuran gazeteden satın aldığını söyledi.

-Çocuklarına miras bırakacak

Yaltıraklı, bir çerçeve içine koyduğu 81 yıllık gazeteye gözü gibi baktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunu sakladığım için huzur ve mutluluk duyuyorum. Çocuklarıma da bunu vasiyet ediyorum. Ben öldükten sonra da onlar saklamaya devam edecek. Ağabeyimden Atatürk'ün öldüğünü duyar duymaz, annem de ben de şoke olmuştuk. O ağladı, ben ağladım. Yakıştıramadık. Şu anda bile insan anlatırken müteessir oluyor. Atatürk'ün sevgisi ölçülmez."

Her 10 Kasım'da sakladığı gazete sayesinde 1938'in 10 Kasım'ına gittiğini kaydeden Yaltıraklı, "Evimin baş köşesinde tutuyorum, Atam'dan kalan bu hatırayı. Acı bir hatıra aslında. Acısı hala taze. Tazeliği kaybolmaz." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, 10 Kasım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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