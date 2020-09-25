Atatürk Stadı yeni sezona hazır - Son Dakika

Atatürk Stadı yeni sezona hazır

Adıyaman'da 2020-2021 futbol sezonu öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Stadyumunda gerekli bakım, onarım ve boyama çalışmaları sonrasında tüm eksikler tamamlandı.

Atatürk Stadı yeni sezona hazır, System.String[]

Adıyaman'da 2020-2021 futbol sezonu öncesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Stadyumunda gerekli bakım, onarım ve boyama çalışmaları sonrasında tüm eksikler tamamlandı.

Yeni sezon öncesi çalışmaları yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, uzun bir aradan sonra takımların ve taraftarlar için tüm tesislerinin yıllık bakım ve onarımlarının yapılarak çevre duvarlarının boyama işlemlerinin tamamlandığını ve sezona hazır hale getirildiğini söyledi.

Adıyaman Atatürk Stadyumunun yeni sezona hazır olduğunu belirten İl Müdürü Keleş, "Müsabakaların yapılacağı sahalarımızda gerekli görülen eksiklikler giderilerek hazırlıklarımızı tamamladık. Kurum olarak kendi tesislerimizin yanı sıra sezon içerisinde Adıyaman Üniversitesine ait olan Futbol Sahasına da sorumlu olmamamıza rağmen bakım ve onarımın desteği verdik. Çünkü takımımızın daha iyi şartlarda antrenman yapabilmesi ve şampiyonluk yolunda antrenmanlarını aksatmamaları için konusunda onlara her daim destek olmayı sürdürüyoruz.

Sporun her dalında faaliyet gösteren tüm kulüplerimize ve sporcularımıza yakışır tesislerde onlara hizmet vermek için gayret ediyoruz. Çünkü sağlıklı bir gençlik yetiştirebilmek için sporcularımız kadar onlara destek olan taraftarımızı da önemsiyoruz. Yarın yapılacak futbol müsabakasında mücadele edecek olan takımımız Adıyaman 1954 Spor Kulübüne şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

Atatürk Stadı yeni sezona hazır
Atatürk Stadı yeni sezona hazır

Adıyaman, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 19:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atatürk Stadı yeni sezona hazır - Son Dakika Spor

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