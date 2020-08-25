Atatürk Stadyumu açık tribünü yenileniyor - Son Dakika

Muğla'daki spor müsabakaları ve törenlerde uzun yıllardır hizmet veren Atatürk Stadı'nda geçtiğimiz yıl başlayan iyileştirme çalışmaları bu yıl da devam ediyor. Açık tribünün altında bulunan antrenman salonlarının yağmurdan dolayı su almasını ve nemlenmesini önlemek için su yalıtımı yapılıyor. Bunun yanında yıpranan koltuklar sökülerek yerlerine yenilerinin yerleştirilmesi için çalışmalar başladı. Açık tribündeki çalışmaların lig maçlarının başlamasına kadar bitirilmesi bekleniyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, çalışmalarla ilgili bir açıklamada bulunarak, "Bildiğiniz gibi Atatürk Stadyumu yıllardır olduğu gibi halen bayramlar, törenler dahil olmak üzere çeşitli organizasyonlarda Muğlaspor'umuza, sporcularımıza, yediden yetmişe tüm halkımıza hizmet vermektedir. İlimizin geçmişinde ve kültüründe tarihi öneme sahip bir tesisimizdir. Açık Tribün olması sebebiyle hava koşullarından uzun seneler boyunca etkilenmiş, bu sebeple de bakım ve onarım ihtiyacı doğmuştur. 2019 yılı başında göreve geldiğimizde stadımızda çok önemli eksiklikler bulunduğunu gördük. Kamuoyunu ve sporseverleri rahatsız eden eksiklikleri bir bir öncelik sırasına göre gidermek için ekibimizle birlikte adeta seferberlik ilan ettik. Öncelikle gübre, çim tohumu ve sulama sistemi ihtiyaçlarını giderdik. Yıllardır bekleyen, elle değişen ve kamuoyunda eleştirilere neden olan sorunu elektronik skorbord yaptırarak çözdük. Stadımıza ses düzeninin kurulması, çürüyen büyük ana giriş kapısının yenilenmesi, makina parkı binasının yapılması, basın tribününün yenilenerek Duayen Gazeteci Merhum "Ekrem Orhan" isminin verilmesi, sıcak su ve güneş enerjisi sistemlerinin bakımı ve sondaj kuyusu açılarak stadyumun suya kavuşturulması gibi birçok işi bitirmiştik. Geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan Açık Tribünün su yalıtımının yapılması, 2000 koltuğun yenilenmesi ve tribünün iç ve dış cephelerinin bakımı ve boyanması için ödenek almıştık. Uygulamanın yapılması için ihalesini yaparak yükleniciye yer teslimini yaptık. Kısacası stadımızın Açık Tribün kısmını çok daha sağlam bir hale getirip estetik bir görünüme kavuşturmayı amaçlıyoruz. Bunun için inanıyorum ki "tribün zeminine su yalıtımı yapılması", "iç ve dış cephe bakımı ve boyası" ile "2000 koltuğun yenilenmesi" işlerini kısa sürede yaparak Açık Tribünümüzü liglerin başlamasına kadar Muğlaspor taraftarımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden Muğlaspor taraftarına, sporcularımıza ve tüm halkımıza hayırlı olsun" dedi. - MUĞLA