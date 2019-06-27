Son Dakika Haberleri: Atatürk Stadyumu yeni sezona hazırlanıyor
Son Dakika Spor Haber

Atatürk Stadyumu yeni sezona hazırlanıyor

1 saat önce

Balıkesir Atatürk Stadı'nda bakım ve onarım çalışmaları başladı.

Atatürk Stadyumu yeni sezona hazırlanıyor, System.String[]
Balıkesir Atatürk Stadı'nda bakım ve onarım çalışmaları başladı.

Uzun yıllardır gündelik bakımlarla ayakta duran ve köklü bir değişikliğin yapılmadığı Balıkesir Atatürk Stadı'nda yeni sezon öncesinde bakım ve onarım çalışmaları başladı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli tarafından yapılan çalışmalar kapsamında saha zemininin hasar gören bölümleri yerlerinden kesildi. Çalışmalar kapsamında ayrıca tribün duvarlarının da boyandığı görüldü. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada bu çalışmaların rutin olduğunu söyledi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:44 Kaynak: İHA
balıkesir, atatürk, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Ayvalık'ta şezlong gerginliği: Uzman çavuş yaralandı Beşiktaş Tyler Boyd ile anlaştı Ryan Babel İstanbul'a geldi Bursaspor, Frey'in alacaklarını ödedi! Puan silme ve transfer yasağı cezasından kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 19:04:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atatürk Stadyumu yeni sezona hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]