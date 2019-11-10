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Atatürk, TBMM'de törenle anıldı

6 saat önce

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde TBMM'de düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk, TBMM'de törenle anıldı, System.String[]

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk,  ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümünde TBMM'de düzenlenen törenle anıldı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında gerçekleştirilen törene TBMM İdare Amirleri AK Partili Orhan Yeğin, MHP'li Erkan Haberal, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Cahit Özkan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, milletvekilleri ve Meclis bürokratları ile çalışanları katıldı. TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması ardından saat 09.05'i gösterdiğinde siren sesi ile birlikte saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Besti KARALAR/ANKARA,


Mustafa Kemal Atatürk, Levent Gök, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:06 Kaynak: DHA
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