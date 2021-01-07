Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı'nda sona doğru - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesinin Rumeli İskelesi'nden sonra şehrin siluetini değiştirecek ikinci büyük projesi olan Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı'nda çalışmalar son aşamaya geldi.

Eşsiz deniz manzarası ile Süleymanpaşa'nın uğrak noktalarından biri olacak seyir parkında seyir terasları, kafe, dinlenme ve yürüyüş alanları ile umumi tuvaletler bulunacak. Park, yürüme engeli bulunan vatandaşların kullanımına da uygun hale getiriliyor.

"Kısa sürede bitireceğiz"

Çalışmaları günbegün yerinde denetleyerek planlamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı, Rumeli İskelesi gibi şehrimizin çehresini değiştiren, Süleymanpaşa turizmine katkı sağlayacak çok önem verdiğimiz bir proje. Burada değerli hemşehrilerimizin yanı sıra transit geçen yolcuları da ağırlayarak ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacağız. Çalışmalarımızda son aşamaya geldik. En kısa süre içinde çalışmalarımızı tamamlayıp seyir parkımızı vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Şimdiden Süleymanpaşa'mıza ve Tekirdağ'ımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - TEKİRDAĞ