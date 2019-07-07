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Atatürk'ü, 9 kişiye anlattı

1 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Atatürk'ün bilinmeyen yönlerinin anlatıldığı tek kişilik gösteriyi sadece 9 kişinin izlemesi dikkat çekti.

Atatürk'ü, 9 kişiye anlattı, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Atatürk'ün bilinmeyen yönlerinin anlatıldığı tek kişilik gösteriyi sadece 9 kişinin izlemesi dikkat çekti.
Datça Belediyesi'nin katkılarıyla Hızırşah Kültür Evi'nde ücretsiz olarak düzenlenen gösteride, Atatürk'ün az bilinen özellikleri, tarihçi ve yazar Ertuğrul Sertbaş tarafından, fotoğraflar eşliğinde tiyatral bir dille anlatıldı. Datça'da 110'uncu gösterisine çıkan Sertbaş'ı sadece 9 kişi izledi. Atatürk'ün bilinmeyen yönlerini sahnede izleyiciyle buluşturmaya, tarih öğretmenliği yaparken veli ve öğrencilerinin önerisi ile başladığını belirten Sertbaş, "Derslerde konuları farklı bir tarzda hikayeleştirme yöntemi ile anlatırken ilgi çekiyordu. Zaman içerisinde bu anlatımın, öğrencilerle sınırlı kalmaması, izleyicilerle buluşması gerektiği düşüncesi ortaya çıktı. İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde, 'Adamın Hikayesi' adıyla 13 Mart 2017'de ilk gösteriye çıktım. Sonrasında da bugüne kadar çeşitli illerde 110 sunum yaptım" dedi.
Programında Atatürk'ün pek anlatılmayan özellikleri ve çok az bilinen bazı tarihi olayların gözler önüne serildiğini ifade eden Sertbaş, "Anılardan yola çıkarak, tamamen gerçeğe dayalı hikayeleştirme yöntemi kullanıyorum. Programda anlatılan hikayeleri, 'Adamın Hikayesi' adlı bir kitapta topladım. Ayrıca, Atatürk'ün biyografisi ve iki araştırma inceleme kitabım oda var" diye konuştu.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:42 Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Atatürk, Muğla, Datça, Güncel
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