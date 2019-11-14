Son Dakika Haberleri: Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı
Son Dakika Güncel Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı - Son Dakika

Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı

7 saat önce

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'daki anma etkinliklerinde Atatürk portresinin önünde eğilen öğrencilerin yer aldığı okulun Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu olduğu ortaya çıktı.

Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı, System.String[]
TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk10 Kasım'daki anma etkinliklerinde Atatürk portresinin önünde eğilen öğrencilerin yer aldığı okulun Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu olduğu ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı, görüntülerle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde anma programında, küçük yaştaki öğrencilerin Atatürk portresinin önünde eğilmesi, sosyal medyada tepkiye yol açtı. Görüntülerin Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu'nda çekildiği ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81'inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir okulumuzda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme-soruşturma başlatılmıştır" denildi.


- İznik
Mustafa Kemal Atatürk, Elbeyli, İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:25 Kaynak: DHA
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Atatürk'ü anma etkinliği görüntüleri için soruşturma açılan okul Bursa'da çıktı
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