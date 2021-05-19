Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'ının 102. yıl dönümü Nazilli'de kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'ının 102. yıl dönümü Nazilli'de kutlandı

19.05.2021 16:24
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'ının 102. yıl dönümü Nazilli'de kutlandı, System.String[]

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü yurt genelinde olduğu gibi Nazilli'de de Korona virüs tedbirleri kapsamında İstasyon Meydanı Atatürk anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü yurt genelinde olduğu gibi Nazilli'de de Korona virüs tedbirleri kapsamında İstasyon Meydanı Atatürk anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serdar Güntaş, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker Atatürk Anıtı'na öğrenciler eşliğinde çelenk sunumu yaptı.

19 Mayıs'da istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiğine vurgu yapan Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, "Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasının 102'nci yıl dönümü. Büyük liderimizin Samsun'a ayak basması Türk tarihi açısından tüm dünyaya milletimizin cesaretinin hiçbir zaman sekteye uğramayacağının bütün dünyaya haykırmasıdır. 19 Mayıs Kurtuluş mücadelesinin başladığı tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu günü gençliğe armağan etmiştir. Onların dinamizmini, aklını ve zekasına inanmıştır. Ben gençlerimizin atamıza layık bir şekilde Cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceklerinden hiçbir şüphem yoktur. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Bu günün Türk milleti için anlamlı ve örnek bir gün olduğunun altını çizen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Emperyalizme karşı işgale karşı, kendisini yok etmeye karşı bir araya gelmiş bütün kuvvetlerin karşısında ayağa kalkışın, direnişin, mücadelenin ilk adımının atıldığı gün bu gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile beraber Milli Mücadeleyi başlatmak için Samsun'a adım attıkları ilk gün olan bu gün, bizim için anlamlı ve örnek bir gündür. Türk Milleti bir araya geldiğinde birlikte hareket ettiğinde her türlü farklı duyguları bir kenara bıraktığında, özgürlüğü için birlikte hareket ettiğinde, kendi hayatı için mücadele ettiğinde, yedi düvele karşı nasıl meydan okuyabildiğini nasıl baş edebildiğini bütün yokluklara yoksulluklara ve imkansızlıklara rağmen neler başarabildiğini göstermesinin ilk günüdür bu gün Tarih boyunca bu mücadelelerin unutulmaması için yapılan etkinlikler, törenler, anma günleri ve kutlama programları çok çok manidardır. Bu programların coşku ile kutlanması bizler için çok önemlidir. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti ilelebet payidar kalacaktır. Bu topraklar da bu güzel milletin emanetinde olacaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Çelenk sunumu sonrası, 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesinin Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere duyduğu güvenin göstergesi olduğunu ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, "Türk milleti azim, cesaret, kararlılık ve inançla yürüdüğü yolda her türlü zorluğa göğüs germiş canı pahasına vatanına ve bayrağına sahip çıkmıştır. 'Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferuattır' sözündeki gibi vatan ve bayrak sevgisiyle yetişen Türk gençliği tarihlerine sahip çıkmaları, milli değerlerine bağlılıkları her açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları sayesinde ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımada temel unsur konumundadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak başta Türk gençliği olmak üzere hepimizin görevidir" diye konuştu.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini Atatürk Anadolu Lisesi 12-B öğrencisi Pelinay Perihan Oruç'un okumasının ardından yine aynı okulun 12-B öğrencisi Berdan Görgülü Gençliğin Atatürk'e yanıtını okudu. Öğrenciler tarafından 19 Mayıs konulu şiirler okunurken tören sonunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcı vekili Serdar Güntaş tarafından verildi. - AYDIN

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'ının 102. yıl dönümü Nazilli'de kutlandı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'ının 102. yıl dönümü Nazilli'de kutlandı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'ının 102. yıl dönümü Nazilli'de kutlandı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'ının 102. yıl dönümü Nazilli'de kutlandı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'ının 102. yıl dönümü Nazilli'de kutlandı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'ının 102. yıl dönümü Nazilli'de kutlandı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'ının 102. yıl dönümü Nazilli'de kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Nazilli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'ının 102. yıl dönümü Nazilli'de kutlandı - Son Dakika


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