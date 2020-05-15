Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kovid-19 tedbirleri kapsamında çok az sayıda kişinin katılımıyla yapılan tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Artvin 'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri göz önünde bulundurularak tören düzenlendi.

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