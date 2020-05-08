Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel dijital sergi - Son Dakika

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101.yılı kapsamında genç sanatçıların eserlerini Beşiktaş Çağdaş Dijital Sergisi'nde sanatseverlerle buluşturacak. "Dijital dönüşüm yaşadığımız bir çağdayız" diyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yenilikçi ve yaratıcı genç sanatçıları düzenlenecek olan dijital sergiye katılmaya davet etti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Beşiktaş'tan Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı ve gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu sene tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerde kutlanacak. Bu kapsamda da Beşiktaş Belediyesi 19 Mayıs 1919'un 101. yılında genç sanatçıları sanatseverlerle Beşiktaş Çağdaş Dijital Sergisi'nde bir araya getirecek. Başvuruların besiktascagdas.com üzerinden yapılacağı serginin son başvuru tarihi ise Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesinin ilk adımını atarak Beşiktaş'tan Samsun'a yola çıktığı gün 16 Mayıs olacak.

Yaratıcı genç sanatçıların eserlerinin görünürlüğüne ve kişisel bilinirliklerine katkı sağlamak amacıyla 19 Mayıs 2020 – 07 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan sergide, resim ve baskı alanında konu ve teknik serbest olacak. Katılımcılar sergiye ürettikleri en fazla bir yapıtla katılabilecek. Son başvuru tarihi 16 Mayıs olan sergiye 01/01/1980, 01/01/2002 tarihleri arasında doğmuş olanlar başvuru yapabilecek.