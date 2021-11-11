Atatürk'ü Anma Konseri Muhteşemdi - Son Dakika

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Nüfus İl Müdürü İlhan Eser, Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Hayati Aydın, İyi Parti Başkan Vekili Ayşegül Babacan, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, şube müdürleri, Ali Kemal Hazır, Mahmut Yamaç, Hatice Doğancı, Hülya Özer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatsever katıldı.

PROTOKOL KOROYA EŞLİK ETTİ

Sunuculuğunu Gökçe Kök'ün üstlendiği konser akşamı, Türk Müziği Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Balkaya'nın günün önemine ilişkin gerçekleştirdiği açılış ve selamlama konuşmasıyla başladı. Ardından Şef Ayşen Cengiz ve korosu sahneye davet edildi. 22 eserin seslendirildiği gecede muhteşem görüntüler yaşandı. Konserin sonunda protokol tarafından çiçek takdimi yapıldı. Gecenin final türküsü protokolün koroya karışmasıyla birlikte bayraklar eşliğinde söylendi, sanatçılar ayakta alkışlandı.