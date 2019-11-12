Atatürk'ü en sevdiği şarkılarla andı
8 saat önce
Sanatçı, 10 Kasım'da, Eyüp Musiki Vakfı Başkanı Nihat İncekara'nın ev sahipliğinde gerçekleşen konser etkinliğinde konuk sanatçı olarak sahneye çıktı.
Sanatçı, 10 Kasım'da, Eyüp Musiki Vakfı Başkanı Nihat İncekara'nın ev sahipliğinde gerçekleşen konser etkinliğinde konuk sanatçı olarak sahneye çıktı. Taşçı "Gördüm Seni Bir Gün Yeni Açmış Güle Döndüm" ve "Bülbülüm Altın Kafeste"yi söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:03
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