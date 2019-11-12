Son Dakika Haberleri: Atatürk'ü en sevdiği şarkılarla andı
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Atatürk'ü en sevdiği şarkılarla andı

8 saat önce

Sanatçı, 10 Kasım'da, Eyüp Musiki Vakfı Başkanı Nihat İncekara'nın ev sahipliğinde gerçekleşen konser etkinliğinde konuk sanatçı olarak sahneye çıktı.

Atatürk'ü en sevdiği şarkılarla andı, System.String[]

Sanatçı, 10 Kasım'da, Eyüp Musiki Vakfı Başkanı Nihat İncekara'nın ev sahipliğinde gerçekleşen konser etkinliğinde konuk sanatçı olarak sahneye çıktı. Taşçı "Gördüm Seni Bir Gün Yeni Açmış Güle Döndüm" ve "Bülbülüm Altın Kafeste"yi söyledi.

10 Kasım, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:03 
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