Atatürk'ü gören Hüseyin dede o anları anlattı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 7 yaşındayken Atatürk'ü gören Hüseyin Adakale (96) için çocukları hem yaş günü hem de 69'uncu evlilik yıl dönümü kutlaması düzenledi. Isparta'ya gelen Ata'yı dinlediği konuşmasını anlatan Hüseyin Adakale, "Annem 'Kemal Paşa' gelirken onu gösterdi. Komutanlık binasının balkonuna çıktı. Oradan, halkı selamladı. Gözlerimle gördüm, gurur duyuyorum" dedi.

Ödemiş'in Atatürk Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan 1923 doğumlu 2 çocuk babası ve 2 torunu bulunan Hüseyin Adakale için yakınları yaş günü ve evlilik yı ldönümü kutlaması düzenledi. Hüseyin Adakale ve eşi 86 yaşındaki Rabia Adakale, kutlama nedeniyle oldukça duygulandı. Hayatı boyunca Atatürk ile ilgili çok sayıda kitap okumuş olan ve Atatürk'le ilgili eserlerin yer aldığı bir kütüphanesi bulunan Hüseyin Adakale, çocukken annesiyle Ata'yı görmeye gittiği o günü hatırlayarak şöyle anlattı: "Isparta'da yaşıyoruz. Annem Fatma Adakale, 6 Mart 1930 yılında bir gün, Mustafa Kemal Paşa gelecekmiş, gel birlikte gidelim' dedi. Gittik. Şu an Isparta'da ayakta duran Isparta Ortaokulu binası önünde beklemeye başladık. Süleyman Demirel okul, kardeşi Şevket Demirel ise sınıf arkadaşımdı. Tüm okulda Atatürk'e görmeye gelmişti. Atatürk'ü gördük. Annem, 'İşte Kemal Paşa geçiyor' dedi. Atatürk, komutanlık binasının balkonuna çıktı. Oradan, halkı selamladı. Gözlerimle gördüm, bununla gurur duyuyorum. O zamandan bu yana Atatürk, hayatımdan ayrılmaz bir parçam oldu benim"