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Atatürk'ü ölüm yıldönümünde gökyüzünde andı

6 saat önce

Atatürk'ü ölüm yıldönümünde gökyüzünde andıAMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Kabaoğuz Kutluca köyünde yaşayan Mehmet Bolat (42), Ata'sını gökyüzünde andı.

Atatürk'ü ölüm yıldönümünde gökyüzünde andı

AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi Kabaoğuz Kutluca köyünde yaşayan Mehmet Bolat (42), Ata'sını gökyüzünde andı.

Profesyonel uamaç paraşütü ve motorlu yamaç paraşütçüsü olan Bolat, motorlu yamaç paraşütüne bağladığı Türk bayrağı ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. ölüm yıldönümünde Ata'sını gökyüzünde andı.

Hem karada hem havada gidebilen aracı kullanan ve 20 yıldır uçuş yapan Bolat, "10 Kasım anısına, Ata'mızın anısına bugün uçuş yapalım dedik. Bu da tabi kendi köyümüzde olsun istedik. Atam izindeyiz" dedi.

Atatürk'ü ölüm yıldönümünde gökyüzünde andı

Mustafa Kemal Atatürk, Gümüşhacıköy, Bolat, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 05:14 Kaynak: İHA
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