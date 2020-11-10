Atatürk'ü sevdiği şarkılarla andılar - Son Dakika

Belediye bandosunun, Anıt Park Meydanı'nda gerçekleştirilen anma töreninin ardından Konuralp Antik Kenti'ndeki kazı alanına geçtiği kaydedilen açıklamada, "Bando, hazırlıklarını tamamlamasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümünü, sevdiği şarkılardan oluşan kısa bir konser vererek andı." ifadesi kullanıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılında Düzce Belediye Bandosu tarafından düzenlenen etkinlikle anıldığı belirtildi.

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