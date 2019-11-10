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Son Dakika Güncel Atatürk'ü sonbahar yapraklarıyla andılar

Atatürk'ü sonbahar yapraklarıyla andılar

6 saat önce

MUĞLA'nın Menteşe İlçesinde belediyede görevli 2 temizlik işçisi, Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81'inci yıl dönümünde, süpürdükleri kuru yapraklar ile andı.

Atatürk'ü sonbahar yapraklarıyla andılar, System.String[]

MUĞLA'nın Menteşe İlçesinde belediyede görevli 2 temizlik işçisi, Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81'inci yıl dönümünde, süpürdükleri kuru yapraklar ile andı. İşçiler, yapraklarla Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938'i, son rakamın sonsuzluk işareti şeklinde yazdı.

Menteşe Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Birimi görevlileri, belediye tarafından yapımı devam eden bir yol çalışmasını havadan görüntülemek için Uğur Mumcu Bulvarı'na gitti. Görevliler, çekim yaptıkları sırada, 2 belediye işçisinin kuru yaprakları süpürerek şekil oluşturduğunu fark etti. Başka bir amaçla yapılan drone çekiminde işçilerin kuru yapraklarla Atatürk'ün ölüm yılı 1938'i, 8 rakamın sonsuzluk işareti şeklinde yazdıkları fark edildi. Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, "Sonbaharda yere dökülen yaprakları toplayan işçilerimiz, bu yapraklarla Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938 yazmış. Basın birimimiz tarafından görüntülenen bu çekim, beni de çok duygulandırdı" dedi.


Mustafa Kemal Atatürk, Menteşe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:57 Kaynak: DHA
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