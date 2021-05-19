Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıkarıldı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi'nde, Atatürk'ü temsil eden Türk bayrağı asker tarafından karaya çıkarıldı.

19 Mayıs kutlamaları, sabah 09.00'da Atatürk Anıtı'nda başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Vali Zülkif Dağlı, anı defterini imzaladı. Anıttaki törenin ardından Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi.

Deniz ve kara askerleri, Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, izci kıyafetli öğrenciler arasında değişimin yapılmasından sonra Bandırma Vapuru'na götürüldü.

Vali Dağlı, törende yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile büyük Türk milletinin şaha kalkışının 102'nci yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağına inanan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Samsun'dan kutlu bir mücadele başlatarak bütün ülkeye yayılmasını sağlamıştır." dedi.

Törene ayrıca CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.