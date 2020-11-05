Atatürk'ü ziyaret etmek için Mersin'den Ankara'ya pedal çevirmeye başladılar - Son Dakika

Mersin'de, aralarında görme engellilerin de bulunduğu bisikletçiler, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla Anıtkabir'e ulaşmak için pedal çevirmeye başladı.

Toroslar Belediyesi ve Mersin Bisiklet Derneği tarafından organize edilen "Ata'ya Saygı Pedala Engel Yok Projesi" kapsamında 2'si görme engelli, 10 bisikletçi Toroslar ilçesindeki Cumhuriyet Alanı'nda bir araya geldi.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan bisikletçiler burada son hazırlıklarını tamamladı. Bazı dernek, topluluk ve vatandaşlar bisikletçilere destek verdi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz da bisikletçilere Anıtkabir'e ulaştırmaları için Türk bayrağı verdi.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, etkinliğin kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Geleneksel hale gelen etkinliğin öneminden bahseden Yılmaz, "İmkan verildiğinde görme engelli kardeşlerimizin ve kadınlarımızın neler yapabileceğini, başarabileceğini göreceğiz. Bir farkındalık olacağına inanıyorum. Atamıza karşı saygımızı, sevgimizi göstereceğiz. Bu bizi mutlu edecek. Emeği geçen ve destek verenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Ekibimiz 550 kilometre pedal çevirecek"

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun ise etkinliğin anlamlı ve gurur verici olduğunu kaydetti.

Bu yıl etkinliğin 4'üncüsünü düzenlediklerini vurgulayan Uygun, "Ekibimiz 550 kilometre pedal çevirecek. Amacımız kadının gücünü, engellilerin dışarı çıkmasını sağlamak. Ayrıca bisiklet farkındalığı oluşturuyoruz. 10 Kasım'da Atamızın huzurunda olacağız. Bu bize büyük gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

Uygun, görme engelli bisikletçilerin 'tandem' olarak adlandırılan çift kişilik bisikletlerin arkasında pedal çevirerek kendilerine eşlik edeceklerini kaydetti.

Bisikletçi Cansel Cansu, ilk defa böyle bir etkinlikte pedal çevireceğini belirterek, zor ama heyecanlı bir yolculuk yaşayacaklarını aktardı.

"Engel zihinlerde ve yüreklerde olmasın"

Görme engelli Süleyman Bozdağ (52) da geçen yılda pedal çevirdiğini dile getirerek, "Mutluyum. Engelli arkadaşlarımız evde oturmayıp böyle etkinliklere katılırsa çok iyi olur." dedi.

"Engel zihinlerde ve yüreklerde olmasın." diyen 55 yaşındaki görme engelli Cengiz Gülegül ise arkadaşının tavsiyesiyle etkinliğe katıldığını ve bunu başaracak güçte olduğunu söyledi.

Çevredekilerin alkışlarıyla "19.38"de pedal çevirmeye başlayan bisikletçiler, 10 Kasım'da Anıtkabir'de olmayı hedefliyor.