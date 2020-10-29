Atatürk'ün 10. Yıl Söylevi İzmir Hükümet Konağı'ndan kendi sesiyle yayımlandı - Son Dakika

Atatürk'ün 10. Yıl Söylevi İzmir Hükümet Konağı'ndan kendi sesiyle yayımlandı

29.10.2020 22:41

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk'ün 10. Yıl Söylevi, kendi sesiyle tarihi Hükümet Konağı'ndan yayımlandı.

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk'ün 10. Yıl Söylevi, kendi sesiyle tarihi Hükümet Konağı'ndan yayımlandı.

İzmir Valiliğince, Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte kentin simge yapılarından saat kulesi, Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Tarihi Valilik binasına ışıklarla "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" yazısı ile Türk bayrağı ve Atatürk'ün silüeti yansıtıldı.

Hükümet Konağı önündeki kutlama programında özel hazırlanan animasyonların projeksiyonla tarihi Valilik binasının duvarlarına yansıtılmasını vatandaşlar, cep telefonlarıyla kaydetti.

Lazer ışık ve ses gösterisinin yapıldığı etkinlikte Atatürk'ün 10. Yıl Söylevi, kendi sesiyle İzmir'den tüm dünyaya duyuruldu.

Meydandaki etkinlikleri izleyen Gül Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 97. yılını tüm gün düzenlenen etkinliklerle coşkulu şekilde kutladığını belirterek, "Atatürk'ün sesinden 10. Yıl Söylevi'ni dinlerken çok duygulandım." dedi.

Meliha Tosun da İzmir Valiliğinin düzenlediği programın çok anlamlı olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Atatürk'ün 10. Yıl Söylevi İzmir Hükümet Konağı'ndan kendi sesiyle yayımlandı
Atatürk'ün 10. Yıl Söylevi İzmir Hükümet Konağı'ndan kendi sesiyle yayımlandı
Atatürk'ün 10. Yıl Söylevi İzmir Hükümet Konağı'ndan kendi sesiyle yayımlandı
Atatürk'ün 10. Yıl Söylevi İzmir Hükümet Konağı'ndan kendi sesiyle yayımlandı

Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim, Hükümet, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün 10. Yıl Söylevi İzmir Hükümet Konağı'ndan kendi sesiyle yayımlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak istismar etmeye çalışan sapık, bir ilçeyi ayaklandırdı Yenikapı-Hacıosman metrosunda yolcular, saat 19.23'te ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı okudu Sivasspor, öne geçtiği maçta Maccabi Tel Aviv'e 2-1 yenildi Efsane futbolcu Ronaldinho, Azerbaycan'a destek videosu yayınladı Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'ı korku sardı: Azerbaycan ordusu Şuşa'nın 5 km ötesinde Kanada Başbakanı Trudeau: Nice'te kiliseye saldıranlar İslam'ı temsil etmiyor Seçimlere günler kala ABD, kıtalararası balistik füze testi yaptı Ekranlara iddialı giriş yapan Şeref Sözü dizisi, 4. bölümde final yapıyor
İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi İddialı pozlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi         
23:57
Provokatörler rahat durmuyor! Fransa'da Provokatörler rahat durmuyor! Fransa'da "Allah'u Ekber" diyerek polise saldıran kişi aşırı sağcı çıktı         
23:22
Kahreden haberler peş peşe geldi! 3 doktor daha koronaya yenik düştü Kahreden haberler peş peşe geldi! 3 doktor daha koronaya yenik düştü         
23:00
ABD'li ilaç devi Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor ABD'li ilaç devi Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor         
22:43
Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji 12 ilimizi sarı kod ile uyardı! Kuvvetli sağanak yağış etkili olacak         
21:47
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor         
21:15
Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı Donald Trump'ın kampanya hesabı hacklendi, 2,3 milyon dolar çalındı         
20:50
Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim Erdoğan'dan Putin'e Dağlık Karabağ teklifi: Bu sorunu Türkiye ve Rusya'nın kuracağı müzakere masasında çözelim         
20:27
İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı İnsanlık dışı ceza! Endonezya'da bir aile, kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astı         
19:04
Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici Macron'un İslam'ı hedef alan sözlerine bir tepki de Yunanistan'dan geldi: Saldırgan ve hakaret edici         
18:37
Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı Cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk, doğum yaptı         
18:07
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi Slovakyalı şirket, üç dakika içerisinde otomobilden uçağa dönüşen araç geliştirdi         
16:47
Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım         
15:39
14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti 14 yaşındaki öğrenci, koronavirüse karşı savaşabilecek molekül keşfetti         
13:18
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 00:30:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk'ün 10. Yıl Söylevi İzmir Hükümet Konağı'ndan kendi sesiyle yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei