- Atatürk'ün 81.yıl dönümü anısına 81 metrekarelik dev ebru çalışması

120 kişilik ekibin 4 aylık çalışması sonucu hazırlanan etkinlikte, 5 ton su, 200 tüp ebru boyası kullanıldı

81 ay ve yıldız, 81 ile özgü siluet resimlerinin yer aldığı ebru çalışması, herkesi hayran bıraktı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek:

"Çok etkinlik yaptık ama bu hepsinden önemli ve anlamlı"

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu:

" Türkiye'nin birlik ve beraberliğini simgelemeyi amaçladık"

ANTALYA - Antalya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümü anısına 81 metrekarelik Atatürk konulu ebru çalışması yapıldı. 5 ton su, 200 tüp ebru boyası kullanıldığı çalışma, izleyenleri hayran bıraktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğinde, 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Ata'ya saygı, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında Atatürk'ün ölümünün 81. Yıl dönümü anısına 81 metrekarelik ebru çalışması yapıldı. Etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yanı sıra, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, bürokratlar, akademisyenler, ebru sanatçıları, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Ebru çalışmasında 81 vurgusu

Antalya halkının da eşlik ettiği etkinlikte 7'den 70'e herkes fırçalarını boyalara batırıp ebru sanatını icra etti. 120 kişilik ekibin 4 aylık çalışması sonucu ortaya koyulan çalışmada, 5 ton su, 200 tüp ebru boyası kullanıldı. 81 metrekarelik su dolu havuza boyaların sıçratılmasının ardından ortaya çıkan görüntüyse herkesi hayran bıraktı. 81 ay yıldız, Atatürk'ün resmi, 81 ile özgü siluetten oluşan resimler ve 'Ne mutlu türküm diyene, atam izindeyiz yazılı ebru çalışması, vatandaşların beğenisini topladı.

Etkinliğin sonunda, 81 üniversite genci meşalelerle ebru çalışmasının önüne geldi. Ardından yine üniversiteli genç kızların gerçekleştirdiği Atatürk temalı defile de protokol ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

"Onun ışığında yürümeye devam edeceğiz"

Törende bir konuşma yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde saygıyla rahmetle, minnetle anıyorum. Cumhuriyet'i gençlere emanet etmişti. Biz de onun yolunda devrimlerine inandığımız gibi onun ışığında yürümeye devam edeceğiz. 10 Kasım'da da meydanlarda olacağız. Akdeniz Üniversitemiz ile birlikte çok etkinlik yaptık ama bu hepsinden önemli ve anlamlı. Etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür ediyorum." dedi

"Türkiye'nin birlik ve beraberliğini simgelemeyi amaçladık"

Bu yıl farklı bir formatta anma etkinliği gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, "Bu yıl Atatürk'ün ölümünün 81. Yıl dönümü ve doğum yılı 1881'inden yola çıkarak 81 metrekarelik ebru etkinliği hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Biz sanatçılar olarak, ebru yaparak 10 Kasım anma etkinliklerine destek vermek istedik. 81 ay ve yıldız kullanılarak, Türkiye'nin 81 ilinin temsil edilmesini kompoze ettik. Yine çalışmanın alt kısmında illerin siluetlerinden oluşan resimleri gösterdik. Bu da Türkiye'nin birlik ve beraberliğini simgelemeyi amaçladık" dedi.