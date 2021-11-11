Atatürk'ün 83'üncü yılı Bayraklı'da düzenlenen etkinlikte anıldı - Son Dakika

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bedeli ne olursa olsun Ulu önder Mustafa Kemal'in yolundan asla ayrılmayacağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliğine Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, CHP İzmir İl başkan yardımcıları, İyi Parti Bayraklı İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu, TOBAV yetkilileri, meclis üyeleri muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İzmir Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Hülya Savaş'ın eşsiz sunumuyla anlatılan Atatürk'ün hayatı müzikli dinleti eşliğinde seyircilerin beğenisini kazandı. TOBAV orkestrası Ata'nın en sevdiği türküleri seslendirdi.

Z KUŞAĞININ GÖSTERİSİ AYAKTA ALKIŞLANDI

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte Halit ÖzpirinçAnadolu Lisesi öğrencileri ise Atatürk konulu müzikli tiyatral gösterileriyle katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Salonu dolduran vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan İzmir marşını okudu. Yoğun katılımla gerçekleşen anma gecesinde büyük beğeni kazanan dinleti ve gösteriler uzun süre ayakta alkışlandı.

MUSTAFA KEMAL'İN YOLUNDAN AYRILMAYACAĞIZ

Anma programında konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Biz CHP'li belediye olarak Atatürk'ü anıyorsak; aslında çok konuşmaya gerek yok. Bir; biz vatanımızın bölünmez bütünlüğünden asla ödün vermeyeceğiz. İki; bayrağımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Üç; bedeli ne olursa olsun Ulu önder Mustafa Kemal'in yolundan asla ayrılmayacağız" diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Başkan Sandal, TOBAV Başkanı Halide Gökalpsezer, TOBAV sanatçıları ve öğrencilere teşekkür plaketi ile çiçek takdim etti.