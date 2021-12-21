Atatürk'ün 91 yıl önce halkla buluştuğu salonda konser verildi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 91. yıldönümü dolayısıyla konser verdi.

Topluluğunun Türk Ocağı Caddesi'ndeki binasının girişine dev Türk bayrağı ve konser salonuna Atatürk posteri asıldı. Atatürk'ün 1930'da halkla buluştuğu ve o dönem Türk Ocağı binasındaki salona buluşmayı temsilen bir masa ve sandalye konuldu. Masanın üzerine Atatürk'ün bu salonda halkı dinlerken çekilmiş fotoğrafı, bir kahve, su bardağı ve tek dal karanfil konuldu.

Solistler Yeşim Birgin ve Halil Erseven eşliğinde Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Atatürk için yazılmış eserler icra edildi.

Konseri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe ve müzikseverler dinledi.