Atatürk'ün açtığı basma fabrikasında yeniden üretim için yatırımcı gelecek - Son Dakika

Atatürk'ün açtığı basma fabrikasında yeniden üretim için yatırımcı gelecek

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 1937 yılında Atatürk tarafından açılışı yapılan, borçları nedeniyle 1999 yılında kapandıktan sonra Adnan Menderes Üniversitesi'ne devredilen Sümerbank Basma Fabrikası'nın tekrar hayata geçmesi için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi devreye girdi.

Atatürk'ün açtığı basma fabrikasında yeniden üretim için yatırımcı gelecek, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 1937 yılında Atatürk tarafından açılışı yapılan, borçları nedeniyle 1999 yılında kapandıktan sonra Adnan Menderes Üniversitesi'ne devredilen Sümerbank Basma Fabrikası'nın tekrar hayata geçmesi için Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi devreye girdi. AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, 42 bin metrekare kapalı alanı bulunan fabrikanın mutlaka yaşaması gereken tarihi bir yer olduğunu, yatırımcıların fabrikayı incelemeye geleceklerinin müjdesini verdi.

Nazilli'de temeli 25 Ağustos 1935'te atılan, 9 Ekim 1937'de törenle Mustafa Kemal Atatürk tarafından hizmete açılan Sümerbank Basma Fabrikası, teknolojiye ayak uyduramayınca 1950'den itibaren kan kaybetmeye başladı ve 1999 yılında borçları nedeniyle tamamen kapandı. Bando, koro, futbol takımı, okul, kreş, hastane, spor alanları, kooperatif, giyim mağazası, geçmişte Sümerbank fabrikasının çalışanlarını taşıyan, bölge halkınca çıkardığı ses nedeniyle 'gıdı gıdı' ismi verilen tren, tiyatro ve sinema gibi kültürel ve eğitim alanları da bulunan kompleks, 2003'te Özelleştirme İdaresi'nce bedelsiz olarak Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) devredilip 'Sümer Kampüsü' olarak kullanılmaya başlandı. Kampüste kaderine terk edilen fabrikanın yeniden canlandırılması için adım atıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM OFİSİ DEVREDE

Adnan Menderes Üniversitesi, toplam 340 bin metrekare alana sahip komplekste Sağlık ve Meslek Yüksekokulu olarak toplam 60 bin metrekare alanda 2 bin öğrenciye eğitim veriyor. Fabrikanın 180 bin metrekare alanı ise yıllardır boş duruyor. Aydın Valiliği ile ADÜ Rektörlüğü iş birliğinde başlatılan proje kapsamında Sümerbank Basma Fabrikası'nın modernizasyonu ile fizibilite çalışmalarına başlandı. 42 bin metrekare kapalı fabrika alanının yeniden üretime geçilmesi için yatırımcılar bekleniyor. Fabrika binalarında çeşitli sektörlerde yatırım yapıp üretim yapmak isteyenlere Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi de destek verecek.

'TARİHİ FABRİKANIN YAŞAMASINI İSTİYORUZ'

Fabrikanın tekrar ekonomiye ve üretime kazandırılması için çalışmalar yapan AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Sümerbank fabrikasının yatırımcılar için cazip ve bulunmaz bir fırsat olduğunu söyledi. Fabrika alanında üniversite, sanayi iş birliğiyle hem eğitim hem de üretim yapılması için yatırımcıları beklediklerini ifade eden Erim, şöyle konuştu:

"Buranın tekrar ekonomiye kazandırılması için uğraşıyoruz. Fabrika binası 42 bin metrekare kapalı alanda tekniği de çok güzel yapılmış. Gözü yormayan bir aydınlık var. Eski yıllarda yapılmış olsa da taşıyıcılarıyla, temeliyle sağlam bir bina. Burası üçüncü derece SİT alanı. SİT alanı olması buranın çalıştırılmasına engel değil. Burada tekstil başta olmak üzere otomotiv, havacılık yan sanayi gibi farklı sektörlerde iş yapabilir. Fiziki olarak uygun. Yatırımcı bakıyoruz. Ben de bizzat ilgileniyorum. Önümüzdeki günlerde yatırımcılar Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi vasıtasıyla incelemeye gelecekler. Bizim de arayışlarımız var. Burayı ekonomiye kazandırmak istiyoruz."

ATATÜRK'ÜN ÖLMEDEN ÖNCE AÇTIĞI SON FABRİKA

Erim, Atatürk'ün ölmeden önce açtığı son fabrikanın Nazilli Sümerbank fabrikası olduğunu belirterek, "Buranın temeli 1935 yılında atıldı, 1937 yılında Atatürk'ün ölmeden önce açtığı son fabrikadır. Burası şarkılara ve belgesellere konu olmuş büyük bir fabrikadır. 2003 yılında üniversiteye devredildi. Atatürk, buradaki balkondan açılış konuşmasını yapmıştır. Bizim amacımız ADÜ Rektörü Osman Selçuk Aldemir ile birlikte buranın eğitim ve öğretim amaçlı olarak çalışmasını sağlamak. 230 bin metrekare alanı var. 42 bin metrekare kapalı fabrika binası 35 tane deposu var. Demiryolu bağlantısı da var. Aktif olarak çalışıyor. Buranın mutlaka sanayiye üretime kazandırılması lazım. Nazilli halkına AŞ iş olması gerek. Hem üretim hem eğitimi paralel gitmesi gerek" diye konuştu.

'ATIL DURUMDA KALMASI VİCDANLARAMIZI SIZLATIYOR'

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Osman Selçuk Aldemir, fabrika alanında iki yüksekokul bulunduğunu ifade ederek, "Bizim burada Nazilli Sağlık Hizmetleri ve Meslek Yüksekokulu var. Sadece 60 bin metrekare alanı kapsıyor. Geriye 180 bin metrekare alan atıl durumda. Çok değerli bir bölge. 2 bin öğrenci var. Geçmişte Sümerbank fabrika olarak kurulduğu zaman, Nazilli'de vatandaşlarımızın her evinden bir kişi buradan ekmek yemiş. Buranın sosyo-kültürel açıdan kıymeti var. Bizim de üniversite olarak gücümüz belli. Buraya yatırım yapmak isteyenlere Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi destek verecek. Burası kanayan bir yaramız. Burası sadece üniversitenin yapabileceği yer değil. Çok büyük bir yer, kısım kısım aktif hale getirmek istiyoruz. Manevi açıdan da değeri var. Atıl durumda kalması bizim vicdanlarımızı sızlatıyor. Buranın tekrar üretime geçmesi için milletvekillerimizin gayretleri inanılmaz durumda" dedi.


Mustafa Kemal Atatürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 08:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün açtığı basma fabrikasında yeniden üretim için yatırımcı gelecek - Son Dakika

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