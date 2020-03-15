Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 97. yıl dönümü kentte törenlerle kutlandı.

Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 97. yıl dönümü kentte törenlerle kutlandı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında, Vali Mahmut Demirtaş, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve diğer ilgililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören daha sonra Adana Tren Garı'nda devam etti.

Burada, Atatürk'ün 15 Mart 1923'te trenle Adana'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı ve trenden inen bir gazi, Vali Mahmut Demirtaş'a Türk bayrağı verdi.

Demirtaş, Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Ertuğrul Sağlam, Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:20 Kaynak: AA
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