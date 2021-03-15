Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 98. yıldönümü kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 98. yıldönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 98. yıl dönümü törenle kutlandı. Atatürk Parkı'nda başlayan törende Vali Süleyman Elban, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Adana Tren Garı'nda devam eden etkinlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Mart 1923'te trenle Adana'ya gelişi canlandırıldı. Buradaki törende Vali Süleyman Elban, trenden inen bir gazi tarafından kendisine verilen Türk Bayrağı'nı öpüp alnına götürmesinin ardından teslim aldı. - ADANA

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