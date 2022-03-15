ATATÜRK'ÜN ADANA'YA GELİŞİNİN 99'UNCU YILI KUTLANDI - Son Dakika
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ATATÜRK'ÜN ADANA'YA GELİŞİNİN 99'UNCU YILI KUTLANDI

15.03.2022 11:37

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 99'uncu yıl dönümü, törenle kutlandı.

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 99'uncu yıl dönümü, törenle kutlandı. Törende Atatürk'ün 15 Mart 1923'te trenle Adana Tren Garı'na gelişi, temsili olarak canlandırıldı.

Seyhan ilçesinde Atatürk Parkı'ndaki törene Adana Valisi Süleyman Elban, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Seyhan İlçe Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile gaziler ve öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunan protokol, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Adana Tren Garı'na geçti.

99 YIL ÖNCESİ CANLANDIRILDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Mart 1923'te trenle Adana'ya ayak bastığı anlar, temsili olarak canlandırıldı. Vali Süleyman Elban, canlandırmayı yapan gazinin trenden inerek, kendisine teslim ettiği Türk bayrağını 3 defa öpüp, alnına götürdü. Ardından garın girişindeki tören alanında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, bugünün Adana'nın gurur günlerinden biri olduğunu söyledi. Karalar, "Adana'nın kurtuluş mücadelesinde önemli iki rolü vardır. Birincisi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi ifadesi ile söylediği gibi 'Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü, bu memlekette bu güzel Adana'da doğmuştur' der yani ulusal kurtuluş mücadelesinin ilhamını veren kent, Adana'dır. İkinci önemli rolü de Fransızlardan savaşı kazanan milis kuvvetler Adana'da ilk barış anlaşmasına zorlar. TBMM'nin tanınmasının da ilk rolü Adana'daki mücadeledir. O da bizim gurur günlerimizden bir tanesidir. Ata'mla gurur duyuyor, minnetle anıyoruz" dedi.

Tören, Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisi ile son buldu.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ATATÜRK'ÜN ADANA'YA GELİŞİNİN 99'UNCU YILI KUTLANDI - Son Dakika


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