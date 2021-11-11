Üye Girişi
Atatürk'ün akrabası Söğütlügil: "Atatürk'ün kurduğu CHP ile bugünkü CHP arasında çok fark var" - Son Dakika

Atatürk'ün akrabası Söğütlügil: "Atatürk'ün kurduğu CHP ile bugünkü CHP arasında çok fark var"

11.11.2021 23:18

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen söyleşiye katılan Atatürk'ün akrabası akademisyen yazar Selin Söğütlügil, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti ile şimdiki CHP arasında çok bariz farklar olduğunu söyledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen söyleşiye katılan Atatürk'ün akrabası akademisyen yazar Selin Söğütlügil, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti ile şimdiki CHP arasında çok bariz farklar olduğunu söyledi.

Atatürk'ün 83. ölüm yıldönümü nedeniyle Bodrum Belediyesi tarafından Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak 'Evlatların Seni Unutmayacak' adlı Mustafa Kemal 3D film gösterildi. Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen proje yönetmenliğini Mustafa Tekeli'nin yaptığı üç boyutlu film gösterimi yapıldı.

Gösterimlerin ardından Atatürk'ün kişiliği, sivil hayatı ve askeri başarıları üzerine konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Onun kurduğu Cumhuriyet'te yaşama şansı onu her geçen gün beynimizde zihnimizde yüreğimizde daha da büyütüyor. Savaştığı dönemde düşman komutanların bile saygısını kazanmış bir liderdi. Atatürk tabulaştırılamaz, putlaştırılamaz. Atatürk yıkılamaz. Çünkü O'nun fikirleri çağdaşlığın da ötesinde" ifadelerini kullandı.

Aras'ın konuşmasının ardından Atatürk'ün baba tarafından akrabası olduğu belirtilen akademisyen yazar Selin Söğütlügil ile gazeteci-yazar Özlem Özdemir, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

"OLDUKÇA BARİZ FARKLAR GÖRÜYORUM ATATÜRK'ÜN KURDUĞU PARTİ İLE ŞİMDİKİ CHP ARASINDA"

Etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan akademisyen yazar Selin Söğütlügil, Atatürk'ün kurduğu CHP ile şimdiki CHP arasında çok fazla farklılaşmalar olduğunu dile getirerek, "Oldukça bariz farklar görüyorum Atatürk'ün kurduğu parti ile şimdiki CHP arasında. Bu farklar Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet' in temel ilkeleri, inkılapları ve buna sadık kalınmasıyla alakalı bir takım korozyonlar görüyorum. Bunu maalesef çok net bir şekilde tespit edebiliyoruz. Atatürk'ün kurduğu Halk Partisi'nin kurulduğundaki temel ilkeleri, taviz ve ödün verilemeyecek bir takım değerler üzerinde, uygulamalarıyla alakalı korozyonlar olduğunu görüyorum maalesef" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'ÜN YÜZÜĞÜNÜ TAŞIDIĞINI SÖYLEDİ"

Parmağında bulunan yüzüğün Mustafa Kemal Atatürk tarafından hediye edildiğini de belirten Söğütlügil, "Parmağımdaki yüzük dedemin aile yüzüğüdür. Vakti zamanında Atatürk tarafından dedeme hediye edilmiş" ifadelerini kullandı.

Söğütlügil, konuşmasının devamında, "Atatürk' ün akrabası olmak apoletlerde taşınacak bir paye değil. Bu apoleti eylemlerle toplumuza katacağımız büyük kazanımlarla kendimizden yeşerttiğimiz, iyi ve toplumu besleyen icraatlarla bu payeyi duyurabiliriz. Bu çok önemli bir konu. Çünkü Atamız aksiyon adamıydı. Atatürk, sadece kendi ülkemizde değil tüm dünyada saygı duyulan, ışığı, ilkeleri ve inkılapları koyduğu hedeflerle sadece yurdunu değil dünyayı da değiştiren bir liderdi. Böyle bir büyük ruhun ve dehanın amcazadesi ve kan bağını temsil edebilmek için o aksiyon insanının devamı olarak, topluma milletimize, yurdumuza, bölünmezliğimize ve birliğimize faydalı olabilecek birçok aksiyonu içeren ruh halinde olmamız lazım. Bu onur ancak bu şekilde taşınır" şeklinde konuştu.

"ATATÜRK KIZILOĞUZ YÖRÜKLERİNDEN"

Atatürk'ün Kızıloğlu Yörüklerinden olduğunu da ifade eden Söğütlügil, "Mustafa Kemal Atatürk Kızıloğul olarak adlandırdığımız, Anadolu'nun Türkleşmesinde büyük etkiler yapan, Türkmen boylarından gelir. Ali Rıza Bey Manastır Debre doğumludur. Hepimizin dedesi olan Kırmızı Hafız Ahmet Bey Selanik'e gelmesiyle oraya yerleşiyor. Bütün ailemiz burada kök salıyoruz ama Atamızın soyu nerden geldi denirse; Atamızın soyu Kızıloğuz Yörükleri olarak tabir ettiğimiz Anadolunun Türkleşmesinde çok büyük etkisi olan Oğuz boyları Yörükleri'ndendir. Zübeyde annemiz Yörük olmakla çok büyük gurur duyan, onur duyan bir hanım efendiydi. Yörük demek Atamızın tabiriyle 'Yürüyen Türkler' anlamına gelmektedir" dedi.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, Bodrum Belediyesi Meclis Emel Çakaloğlu, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

(Eren Ayhan/İHA)

Atatürk'ün akrabası Söğütlügil: Atatürk'ün kurduğu CHP ile bugünkü CHP arasında çok fark var
Atatürk'ün akrabası Söğütlügil: Atatürk'ün kurduğu CHP ile bugünkü CHP arasında çok fark var
Atatürk'ün akrabası Söğütlügil: Atatürk'ün kurduğu CHP ile bugünkü CHP arasında çok fark var
Atatürk'ün akrabası Söğütlügil: Atatürk'ün kurduğu CHP ile bugünkü CHP arasında çok fark var
Atatürk'ün akrabası Söğütlügil: Atatürk'ün kurduğu CHP ile bugünkü CHP arasında çok fark var
Atatürk'ün akrabası Söğütlügil: Atatürk'ün kurduğu CHP ile bugünkü CHP arasında çok fark var
Atatürk'ün akrabası Söğütlügil: Atatürk'ün kurduğu CHP ile bugünkü CHP arasında çok fark var
Atatürk'ün akrabası Söğütlügil: Atatürk'ün kurduğu CHP ile bugünkü CHP arasında çok fark var
Atatürk'ün akrabası Söğütlügil: Atatürk'ün kurduğu CHP ile bugünkü CHP arasında çok fark var

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Aras, Bodrum, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün akrabası Söğütlügil: 'Atatürk'ün kurduğu CHP ile bugünkü CHP arasında çok fark var' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muğla'da şaşkınlık yaratan görüntü! 6 köpek balığı plajın 3 metre açığında avlandı 00:04 Muğla'da şaşkınlık yaratan görüntü! 6 köpek balığı plajın 3 metre açığında avlandı Barcelona yönetimi, Xavi'ye ilk şaşkınlığını yaşattı! Ayırılan transfer bütçesi gündem oldu 23:40 Barcelona yönetimi, Xavi'ye ilk şaşkınlığını yaşattı! Ayırılan transfer bütçesi gündem oldu Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı 23:08 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı
Ali Koç 23:00 Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti 21:27 A Milli Takım'da deprem! 24 saat önce göreve başlayan Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş 20:38 Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş
Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi 19:35 Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
00:07 Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler
00:03 Muğla'da şaşkınlık yaratan görüntü! 6 köpek balığı plajın 3 metre açığında avlandı
23:48 İntihara kalkışan genç kadını, polis ekipleri son anda ipten aldı
23:40 Barcelona yönetimi, Xavi'ye ilk şaşkınlığını yaşattı! Ayırılan transfer bütçesi gündem oldu
23:30 Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı
23:19 Tren kazasında iki bacağını da kaybeden adama, tazminat vermek yerine 2 yıl hapis cezası kesildi
23:08 Kazada ters dönen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaşamını yitirdi
23:07 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarına yazdığı yazıların sebebi anlaşıldı
23:01 Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi
22:59 Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri
Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler Kokoreç şarkısıyla bir döneme damga vuran Mirkelam'dan sevenlerini üzen sözler         
00:07
İntihara kalkışan genç kadını, polis ekipleri son anda ipten aldı İntihara kalkışan genç kadını, polis ekipleri son anda ipten aldı         
23:49
Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı Ekrem İmamoğlu, Glasgow'da konuşma yaptı: Kanal İstanbul projesi, BM'nin 17 prensibine birden karşı         
23:31
Başak Demirtaş'a Başak Demirtaş'a "Rapor" davasında 2,5 yıl hapis cezası verildi         
23:01
Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift ekipler tarafından gözaltına alındı         
21:39
Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Atanamayan beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti         
21:22
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor         
20:22
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 00:11:15. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ün akrabası Söğütlügil: "Atatürk'ün kurduğu CHP ile bugünkü CHP arasında çok fark var" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement