Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi Mamak'ta Kutlandı

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi Mamak'ta Kutlandı

59 dakika önce

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü, Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi Mamak'ta Kutlandı, System.String[]
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü, Mamak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen törenle kutlandı.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen törene Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şahabettin Ünal, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 99 yıl önce yakılan Başkent meşalesinin hiçbir zaman sönmeyeceğini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ankara'nın milli birlik ve beraberliği temsil ettiğini kaydetti. Akgül, "Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle, saygıyla anıyorum" dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Atatürk ve Ankara temalı barkovizyon gösterisi ile devam etti. Ardından okul öğrencilerinden oluşan orkestra ve okul korosu, katılımcılara tam bir müzik ziyafeti yaşattı. Sivas'tan Erzurum'a, İzmir'den Amasya'ya uzanan zenginlikte bir repertuar ile Ankara türküleri ve Atatürk'ün söylemekten ve dinlemekten keyif aldığı birbirinden güzel şarkılar büyük alkış aldı. Program Mamak Halk Eğitim Merkezi seğmenlerinin gösterileri, Atatürk ve Ankara temalı özgün baskı sergisinin açılışı ile sona erdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:25 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mamak, Ankara, Güncel
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