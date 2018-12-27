Atatürk'ün Ankara'ya Gelişine Özel Klip
16 dakika önce
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümüne özel klip hazırlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün Ankara
'ya gelişinin 99. yıl dönümüne özel klip hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy'un Twitter
ve Instagram
hesaplarından paylaştığı klipte, seğmenlerle Atatürk'ün Ankara Garı ve ilk Meclis önündeki görüntülerine yer veriliyor.
Seğmenlerle özdeşleşen "Hüdayda" türküsünün kullanıldığı klip "Hoşgeldin" ifadesiyle sona eriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:02 Kaynak: AA
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