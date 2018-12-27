Atatürk'ün Ankara'ya Gelişine Özel Klip
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümüne özel klip hazırlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün Ankara
'ya gelişinin 99. yıl dönümüne özel klip hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy'un Twitter
ve Instagram
hesaplarından paylaştığı klipte, seğmenlerle Atatürk'ün Ankara Garı ve ilk Meclis önündeki görüntülerine yer veriliyor.
Seğmenlerle özdeşleşen "Hüdayda" türküsünün kullanıldığı klip "Hoşgeldin" ifadesiyle sona eriyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:15 Kaynak: AA
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Ödenek Yokluğundan Dolayı Twitter Hesabını Güncellemeyecek
Mahkemeden Kanser Hastalarını Sevindirecek Karar: SGK İlaç Bedelini Hastaya Ödemeli
Binlerce Şişe Sahte İçki, Toprağın Altından Çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi