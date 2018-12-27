Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Ankara'ya Gelişine Özel Klip

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişine Özel Klip

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümüne özel klip hazırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümüne özel klip hazırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştığı klipte, seğmenlerle Atatürk'ün Ankara Garı ve ilk Meclis önündeki görüntülerine yer veriliyor.

Seğmenlerle özdeşleşen "Hüdayda" türküsünün kullanıldığı klip "Hoşgeldin" ifadesiyle sona eriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:15 Kaynak: AA

Ankara, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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