Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlamaları - Son Dakika
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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlamaları

6 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü başkentte çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlamaları, System.String[]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü başkentte çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara Valiliği ile 4. Kolordu ve Garnizon Komutanlığının yanı sıra Ankara Kent Konseyi, Ankara Kulübü ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte gerçekleştireceği etkinlikler kapsamında, bu akşam saat 20.00'de 50. Yıl Parkı'nda "Sinsi Ateşi" gösterisi düzenlenecek.

Etkinlikler, yarın saat 10.00'da Anıtkabir ziyareti ile başlayacak. Gün içerisinde farklı noktalarda yapılacak yürüyüş ve koşuların ardından, Ankara Spor Salonu'nda saat 19.00'da düzenlenecek "Kızılca Gün Bir Cumhuriyetin Doğuşu Tiyatral Gösterisi" ve Manga konseri ile son bulacak.

Vatandaşlar, Genelkurmay Kavşağı ile Atatürk Bulvarı ve Birinci TBMM güzergahı arasında saat 15.00'de "Seymenler Kortej Yürüyüşü"nü ve Manga konserini, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı izleyebilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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