Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlanıyor - kortej yürüyüşü - Son Dakika

Ankara Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Genelkurmay Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş, Atatürk ve Cumhuriyet Bulvarlarını takiben Ulus Atatürk Anıtı önüne kadar devam etti.

Korteje çok sayıda dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra Ankaralılar da yoğun katılım gösterdi.

Yürüyüş sonrası Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentin sıradan bir kent olmadığını belirtti.

Yüzyıl önce Dikmen sırtlarında yaklaşık 25 bin Ankaralının Mustafa Kemal Atatürk'ü beklediğini söyleyen Yavaş, "Bundan yüzyıl önce vatanımıza kastedilirken, ülkemizin dört bir yanı işgal altındayken bunun kabul edilemeyeceğini haykırmış bir kenttir Ankara." dedi.

Mustafa Kemal'in gelişi sırasında toplanan binlerce seğmenin ve halkın, kurtuluşun göstergesi olduğunu ifade eden Yavaş, "Bu irade daha sonra Ankara'nın düşmana dur denilen son nokta olması, Meclisin kurulması ve başkent olması gibi nice gurur sebepleri sayılan tunç yüreklilerden oluşuyordu." diye konuştu.

Yüzyıl önceki iradenin kendilerine de aynı sorumluluğu verdiğini aktaran Yavaş şunları kaydetti:

"Çok çalışmak, üretmek ve birbirimizi sevmekten başka çaremiz yok. Birlik ve beraberliğimizi unutmayarak, kimseyi ayırmadan, herkesin düşüncelerine değer vererek ortak akıl ve işle kentimizi yöneteceğiz."

Yürüyüşe TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve bazı CHP milletvekilleri de katıldı.