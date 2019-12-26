Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı - Son Dakika Ekonomi

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye'nin kalkınma ve büyüme hamlelerinde öncü rol oynayan Ankara'nın, sergilediği değişim, gelişim ve dönüşümle Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı haline geldiğini belirtti.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye'nin kalkınma ve büyüme hamlelerinde öncü rol oynayan Ankara'nın, sergilediği değişim, gelişim ve dönüşümle Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı haline geldiğini belirtti.

Baran, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Milli Mücadele'nin karargahı olan Ankara'nın, Cumhuriyetin kuruluşuna kadar uzanan süreçte birçok önemli gelişmeye ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Başkent Ankara'nın gelişimi için canla başla çalıştıklarını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin ilanından sonra da ülkemizin kalkınma ve büyüme hamlelerinde öncü rol oynayan Ankara, sergilediği değişim, gelişim ve dönüşümle bugün bilim, sanayi, teknoloji, ticaret ve tarım şehri olarak Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti de bu süreçte çok büyük yol kat etti. Cumhuriyet kurulduğunda, savaşlar ve salgın hastalıklarla mücadele eden ülkenin nüfusu yaklaşık 13 milyondu. Bugün, yarısı 35 yaşın altında 82 milyonluk nüfusa sahip bir ülkeyiz. İhracat 51 milyon dolardı, bugün 168 milyar dolar. İthalat 87 milyon dolardı, bugün 223 milyar dolar."

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski AK Partili Ali Babacan'dan Kanal İstanbul yorumu: Bir kutuplaştırma projesi
Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz Erzurum Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin ilk milli ilacını geliştirdi Trump: Türkiye İdlib'deki sivil ölümlerini durdurmak için çok çalışıyor

Son Dakika Haberleri
18:52 Asgari ücret rakamına muhalefet partilerinden ilk tepki: Kabul edilemez - Son Dakika Ekonomi
18:41 Uludağ'daki turistik tesislerde yılbaşı öncesi gıda denetimi - Son Dakika Ekonomi
18:34 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:34 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:34 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
17:28 2020 yılı asgari ücretinin ardından AGİ ücretleri de belli oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 18:58:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]