Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı - Son Dakika

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kentimizin doğrudan kendisine ait tek 100. yıl kutlaması olan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü, tüm hemşehrilerimize kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kentimizin doğrudan kendisine ait tek 100. yıl kutlaması olan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü, tüm hemşehrilerimize kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Yavaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli Mücadele'yi başlatmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Temsil Heyeti ile 27 Aralık 1919'da Ankara'ya geldiğini belirten Yavaş, 27 Aralık'ın Ankaralıların bayramı olduğunu ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılını kutlamaktan mutluluk duyduğunu vurgulayan Yavaş, mesajında şu görüşlerine yer verdi:

"Kentimizin doğrudan kendisine ait tek 100. yıl kutlaması olan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü, tüm hemşehrilerimize kutlu olsun. Göreve geldiğimizden bu yana, Ankara'yı, dünya başkentleriyle yarışacak bir başkent yapmak için sizlerle el ele çalışıyor, yüzyıl önceki birlik ve beraberliğimizi bugün de yaşatmaya gayret gösteriyoruz. Hedefimiz, ortak akıl ile şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir bir yönetim anlayışını buluşturup tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, turizmiyle, sanayisiyle ve kırsal kalkınmasıyla Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına yakışır bir kent haline getirmektir."

Yavaş, Ankaralıları, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla saat 15.00'te Genelkurmay Kavşağı'ndan başlayarak, Birinci Meclis Binası'na kadar sürecek kortej yürüyüşüne ve saat 19.00'da ise Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenecek tiyatral gösteri ve Manga konserine davet etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:34 Kaynak: AA
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