Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı - Son Dakika

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle milli mücadelenin dönüm noktalarından birinin yeniden anıldığını ve Kurtuluş Savaşı'nı her ayrıntısıyla anlama, bu mücadelenin temsil ettiği tüm değerleri yaşatma ve geleceğe eksiksiz...

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle milli mücadelenin dönüm noktalarından birinin yeniden anıldığını ve Kurtuluş Savaşı'nı her ayrıntısıyla anlama, bu mücadelenin temsil ettiği tüm değerleri yaşatma ve geleceğe eksiksiz aktarma sorumluluğunun da bir kez daha hatırlandığını belirtti.

Ersoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle, milli mücadelemizin dönüm noktalarından birini yeniden anarken, esasında aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek kazandığı, dünya tarihinde bağımsızlık adına verilmiş en şanlı mücadele olan Kurtuluş Savaşımızı her ayrıntısıyla anlama, bu mücadelenin temsil ettiği tüm değerleri yaşatma ve geleceğe eksiksiz aktarma sorumluluğumuzu da bir kez daha hatırlamış oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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