Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı - Son Dakika
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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı

6 saat önce

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı, System.String[]

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekiler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Vali Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile diğer devlet erkanı ve seymenlerin yer aldığı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Heyette, TBMM Başkanvekili Levent Gök de yer aldı.

Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Vali Şahin, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Mili Mücadele'yi başlatmak üzere Ankara'ya gelişinizin 100. yılında Başkent'in il yöneticileri olarak huzurlarınıza geldik. Dikmen sırtlarına adım attığınız gün, Ankara için bir dönüm noktası olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın kumanda merkezi olan Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna ev sahipliği yapmış ve Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre önce de yeni devlete başkent olmuştur.

Bu onuru layıkıyla taşıyan başkent Ankara, geçen zaman zarfında ülkemizin ve milletimizin büyüklüğüne yakışır bir ilerleme göstermiş, tarım ve hayvancılık potansiyeliyle, eğitim alanındaki hamleleri ve üniversiteleriyle, savunma sanayisindeki atılımlarıyla, kültürel ve turistik zenginlikleriyle dünyanın sayılı başkentleri arasında yerini almıştır.

Birlik ve beraberlik ruhuyla, Milli Mücadele'de hiç tereddüt etmeden yanınızda yer alan Ankaralılar olarak, bu tarihi günü 100 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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