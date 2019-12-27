Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı - Son Dakika
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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı

6 saat önce

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Garnizon Koşusu yapıldı.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı, System.String[]

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Garnizon Koşusu yapıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geleneksel Atatürk Garnizon Koşusu'na subay ve astsubayların yanı sıra Kara Harp Okulu öğrencileri de katıldı.

Koşu sırasında askeri öğrenciler, dev Türk bayrağı taşıdı.

Kara Harp Okulundan başlayan koşu, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi- Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi- Anıtkabir güzergahını takiben Anadolu Meydanı girişinde sona erdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Kara Harp Okulu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:08 Kaynak: AA
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