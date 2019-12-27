Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı Mamak'ta kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı Mamak'ta kutlandı

6 saat önce

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı, Mamak'ta düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı Mamak'ta kutlandı, System.String[]

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı, Mamak'ta düzenlenen etkinlikle kutlandı.


Mamak Belediyesi ve Ankara Seymenler Kulübü Derneğinin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde ortaklaşa düzenlediği program katılımcılar tarafından coşkuyla izlendi. "Paşa'nın Düşü" konserinde Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkente geliş sürecindeki Erzurum ve Sivas kongrelerini, Amasya Genelgesi'nin yayınlanmasını ve Milli Mücadele dönemini hem yörelere özgü türkülerle seslendirdi hem de anlatı şeklinde sahneledi. Seymenlerin 100 yıl önce Atatürk'ü Ankara girişinde karşılamasının da canlandırıldığı etkinlik davetlilerden büyük beğeni topladı. Etkinliğe Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Ankara Seymenler Kulübü Derneği Başkanı Şerafettin Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Ankara'nın önce Milli Mücadele'nin karargahı, daha sonra da Türkiye'nin kalbi ve Cumhuriyetin başkenti olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "27 Aralık, Atatürk'ün Ankara'ya ayak bastığı ve Türkiye'nin kaderinin değiştiği gündür. 19 Mayıs günü Samsun'da başlayan hazırlık çalışmaları 27 Aralık'ta milletin heyecanı ve inanmışlığının etkisiyle birleşmiş ve zaferle taçlanmıştır. Bugün düzenlediğimiz program ile 100 yıl öncesinde yaşanan zor zamanları hatırladık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşımızın kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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