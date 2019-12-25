Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılında Ankara Paneli - Son Dakika

Ankaralılar tarafından bu günün " Kızılca gün" olarak bilindiğini aktaran Özaslan, "Ankara'nın köylerinden kasabalarından akıp gelen binlerce atlı ve yaya Seymen ile Ankara halkı Büyük Önder'i Dikmen sırtlarında bağrına basmıştır." dedi.

Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezindeki panele eski Başbakan yardımcılarından Murat Karayalçın , Prof. Dr Ruşen Keleş , Prof. Dr. Bilsay Kuruç ve Dernek Başkanı Dr. Metin Özaslan konuşmacı olarak katıldı.

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