Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılında Ankara Paneli - Son Dakika
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Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılında Ankara Paneli

6 saat önce

Ankara Kulübü Derneğince, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılında Ankara Paneli düzenlendi.

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılında Ankara Paneli, System.String[]

Ankara Kulübü Derneğince, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yılında Ankara Paneli düzenlendi.

Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezindeki panele eski Başbakan yardımcılarından Murat Karayalçın, Prof. Dr Ruşen Keleş, Prof. Dr. Bilsay Kuruç ve Dernek Başkanı Dr. Metin Özaslan konuşmacı olarak katıldı.

Özaslan, 27 Aralık tarihinde Milli Mücadele Projesinin hazırlıklarının başlatıldığı ve Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'dan başlayan Anadolu yolculuğunu Ankara'ya gelerek tamamladığını söyledi.

Ankaralılar tarafından bu günün "Kızılca gün" olarak bilindiğini aktaran Özaslan, "Ankara'nın köylerinden kasabalarından akıp gelen binlerce atlı ve yaya Seymen ile Ankara halkı Büyük Önder'i Dikmen sırtlarında bağrına basmıştır." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:48 Kaynak: AA
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