Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı

27.12.2020 13:54
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı, System.String[]

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandıULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Temsil Heyeti'nin 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinde Seğmenler tarafından karşılandığı Dikmen Keklikpınarı'nda, tören düzendi. Törene, Ankara Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ile Seğmenler ve çok sayıda Ankaralı katıldı. Burada konuşan Başkan Yavaş, 101 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetinin en önemli ziyaretlerini Ankara'ya yaptığını söyleyerek, "Onları Ankara ve çevresinden gelerek karşılayan 35 bin kişi, hürriyet ve bağımsızlık sevdasını tüm dünyaya haykırarak; bu sevda artık savunmanın sona erdiğinin, taarruz zamanının başladığının da habercisi oldu" dedi.

Milletin buradaki kararlılığının, Ankara'nın milli mücadelenin merkezi ve ardından başkent olmasında en önemli adım olduğunu söyleyen Yavaş, "101 yıl önceki bu hedef ve bu kararlılık bizlere de önemli görevler yüklemektedir. Başkent Ankara sıradan bir yer değildir. Var olanı kullanarak, var olanın sınırlarını aşma gayreti, hayal kurma özgürlüğü ve insan kalabilme onurudur. İnanıyorum ki Ankaramızı, tarihimize, kültürümüze değerlerimize yaraşır; Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır ve dünya kentleriyle yarışır bir kent haline birlikte getireceğiz" diye konuştu.

Programdan sonra Ankara Seğmenler Kulübü, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin şerefine oyun sergiledi. Töreni çevredeki evlerinden takip eden vatandaşlarda Türk bayrağı açarak, takip etti.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Aralık, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika


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