Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü - Atatürk Garnizon Koşusu - Son Dakika

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü - Atatürk Garnizon Koşusu

27.12.2020 20:56

-MSB tarafından paylaşılan videoda Garnizon Koşusu'na katılan askerler -Anıtlabir'deki törende mozeleye çelenk bırakılması ANKARA - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla, Kara Harp Okulundan Anıtkabir'e kadar Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi.

-MSB tarafından paylaşılan videoda Garnizon Koşusu'na katılan askerler

-Anıtlabir'deki törende mozeleye çelenk bırakılması ANKARA - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla, Kara Harp Okulundan Anıtkabir'e kadar Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi. Koşunun ardından Anıtkabir'de düzenlenen törende mozeleye çelenk bırakıldı.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü - Atatürk Garnizon Koşusu
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü - Atatürk Garnizon Koşusu
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü - Atatürk Garnizon Koşusu
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü - Atatürk Garnizon Koşusu

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü - Atatürk Garnizon Koşusu - Son Dakika


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