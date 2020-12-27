Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü - Atatürk Garnizon Koşusu - Son Dakika

-MSB tarafından paylaşılan videoda Garnizon Koşusu'na katılan askerler

-Anıtlabir'deki törende mozeleye çelenk bırakılması ANKARA - Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla, Kara Harp Okulundan Anıtkabir'e kadar Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi. Koşunun ardından Anıtkabir'de düzenlenen törende mozeleye çelenk bırakıldı.