Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yılı - Son Dakika

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla Gölbaşı'nda tören düzenlendi.

Gölbaşı Kent Meydanı Atatürk Anıtı önündeki törene, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü, daire amirleri, Belediye Meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kaymakam Bilgihan ve Belediye Başkanı Şimşek'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Gölbaşı Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu öğrencileri şiirler okudu ve Seymen gösterisi yapıldı.