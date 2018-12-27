Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99'uncu Yıl Dönümü Kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99'uncu yıl dönümü nedeniyle, Kara Harp Okulu ve Anıtkabir arasında 'Atatürk Garnizon Koşusu' düzenlendi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99'uncu yıl dönümü nedeniyle, Kara Harp Okulu ve Anıtkabir arasında 'Atatürk Garnizon Koşusu' düzenlendi.



Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelişinin yıl dönümü, kentte düzenelenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk tören, Ankara Valiliği tarafından Anıtkabir'de düzenlendi. Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Atatürk mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.



Daha sonra ise Kara Harp Okulu koordinatörlüğünde 'Atatürk Garnizon Koşusu' düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen koşuya, garnizondaki subay ve astsubayların yanı sıra Kara Harp Okulu öğrencileri katıldı. Kara Harp Okulu'ndan başlayan koşu, Kara Kuvvetleri Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıtkabir Tandoğan Girişi güzergahında yapıldı. Ellerinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan askerler, 'Her şey vatan için' ve 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları attı. Evlerinden koşuyu izleyen vatandaşlar, askerleri alkışlayarak cep telefonları ile görüntüledi. Yaklaşık 30 dakika süren koşu, Anıtkabir önünde son buldu.



Görüntü Dökümü:



-Koşudan görüntü



-Askerlerin slogan atması



-Detay



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Özgür ALTIN/ANKARA,

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