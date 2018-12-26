Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü

2 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara'nın Milli Mücadele'nin kalbinin attığı yer olarak Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek...

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü, System.String[]
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara'nın Milli Mücadele'nin kalbinin attığı yer olarak Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek bu tarihi günlerden birine imza atmıştır." ifadesini kullandı.

Palandöken, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Ankara'nın Cumhuriyet tarihindeki önemine dikkati çeken Palandöken, stratejik konumu, demir yolu ve telgraf ağlarıyla işgal altında olan yerlere mesafesinin kenti önemli ve güvenli yerlerden biri yaptığını bildirdi.

Palandöken, Atatürk'ün Milli Mücadele'nin en iyi Ankara'dan yönetileceğine karar kılarak 27 Aralık 1919'da Dikmen sırtlarından kente geldiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Başkentimiz Ankara, Milli Mücadele'nin kalbinin attığı yer olarak tarihimizde önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek bu tarihi günlerden birine imza atmıştır. Bu önemli günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberinde Ankara'ya gelen heyetle Milli Mücadele'mizin kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:29 Kaynak: AA

Palandöken, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel
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