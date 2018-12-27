Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankaralıların Milli Mücadele'nin meşalesini her zaman gururla taşıdığını, bunun son ispatının da 15 Temmuz darbe girişimi gecesi gösterdikleri onurlu ve kahramanca direniş olduğunu bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankaralıların Milli Mücadele'nin meşalesini her zaman gururla taşıdığını, bunun son ispatının da 15 Temmuz darbe girişimi gecesi gösterdikleri onurlu ve kahramanca direniş olduğunu bildirdi.



Bakan Gül, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümünü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bir mesaj yayımladı.



Mesajında, 27 Aralık 1919'da Milli Mücadele'nin karargahı Ankara'ya ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andığını belirten Gül, "Ankaralılar, Milli Mücadele'nin meşalesini her zaman gururla taşımıştır. Bunun son ispatı da 15 Temmuz gecesi gösterdikleri onurlu ve kahramanca direniştir. Ankara, istiklal ve istikbaline ilelebet sahip çıkmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

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