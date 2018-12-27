Ankara Valisi Vasip Şahin
, Atatürk
'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir
'i ziyaret etti.
Şahin ve beraberindeki heyet ile seğmenler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün mozolesine geldi.
Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, yazdıklarını okudu.
Şahin, deftere şunları yazdı:
"Büyük Atatürk, milli mücadeleyi başlatmak üzere Ankara'ya gelişinizin 99'uncu yıl dönümünde, modern Türkiye
'nin başkentinin il yöneticileri olarak huzurunuzdayız. Dikmen
sırtlarına adım attığınız gün, önderliğinizde başlatılan milli mücadelenin sevk ve idare merkezi olma konumuyla, aziz milletimizin geleceğe yürüyüşünde tarihi bir misyon üstlenmiş olan Ankara, stratejik kararların alınmasına, devletin temel kurumlarının teşkiline ve Cumhuriyetin ilanına ev sahipliği yapmıştır.
Bu onuru layıkıyla ve hakkıyla taşıyan başkent Ankara, geçen zaman zarfında ülkemiz ve milletimizin büyüklüğüne yakışır bir ilerleme göstermiş, hepimizi gururlandıran modern bir çehreye kavuşmuş, dünyanın sayılı başkentleri arasında yerini almıştır.
Birlik ve beraberlik ruhuyla, milli mücadelede hiç tereddüt etmeden yanınızda yer alan Ankaralılar, bugün de vatanımızı ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücüyle çalışma azim ve kararlılığındadır. Ruhunuz şad olsun."