Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü

1 saat önce

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla Gölbaşı'nda tören düzenlendi.

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü, System.String[]
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla Gölbaşı'nda tören düzenlendi.

Gölbaşı Kent Meydanı Atatürk Anıtı önündeki törene, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, daire amirleri, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kaymakam Bilgihan ve Belediye Başkanı Duruay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okundu.

Törende ayrıca Ankara Seymenler Kulübü Gölbaşı Şubesi seymenleri, gösteri sunarken Polis Akademisi bando ekibi marşlar çaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:41 Kaynak: AA

Tülay Baydar, Ankara, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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